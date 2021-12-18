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Чемпионат Италии. Серия А

​Игрока «Наполи» ограбили перед выездом на матч

18 Декабря 2021 • 21:12 Комментировать
Милан
...
Наполи
2.33 3.40 3.05
Через 23 ч. 47 мин.

Полузащитник «Наполи» Адам Уна был ограблен перед выездом на воскресный матч чемпионата Италии против «Милана». Как сообщает Corriere.it, Уна после утренней тренировки в субботу вернулся домой, чтобы подготовить некоторые вещи перед отъездом в Милан. Около дома 25-летнего алжирца поджидали двое преступников на скутере. Они заставили Уна отдать деньги и драгоценности, в том числе золоту цепочку, которая стоит около 5 тысяч евро.

Несмотря на случившееся, Адам Уна отправился с «Наполи» на матч чемпионата Италии против «Милан».

В сезоне 2021/2022 Адам Уна провёл 12 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами.

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Наполи Адам Уна
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МИЛАН НАПОЛИ
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19.12  20:00 Сампдория ... Венеция 1.80 3.75 4.35
19.12  22:45 Милан ... Наполи 2.33 3.40 3.05
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