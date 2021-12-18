​Игрока «Наполи» ограбили перед выездом на матч

Полузащитник «Наполи» Адам Уна был ограблен перед выездом на воскресный матч чемпионата Италии против «Милана». Как сообщает Corriere.it, Уна после утренней тренировки в субботу вернулся домой, чтобы подготовить некоторые вещи перед отъездом в Милан. Около дома 25-летнего алжирца поджидали двое преступников на скутере. Они заставили Уна отдать деньги и драгоценности, в том числе золоту цепочку, которая стоит около 5 тысяч евро.

Несмотря на случившееся, Адам Уна отправился с «Наполи» на матч чемпионата Италии против «Милан».

В сезоне 2021/2022 Адам Уна провёл 12 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами.