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Чемпионат Италии. Серия А

В Италии предполагают, что «Аталанта» продаст Миранчука в один из клубов Серии А за 16 миллионов евро слухи

19 Декабря 2021 • 19:51 Комментировать
Дженоа
...
Аталанта
21.12 22:45

Несмотря на различные комментарии официальных представителей «Аталанты», будущее полузащитника Алексея Миранчука в команде до сих пор остается под вопросом. Итальянские СМИ уверяют, что вариант с продажей футболиста в январе является вполне вероятным.

По информации издания Il Secolo XIX, уже в ближайшие несколько недель Миранчук может перебраться в «Дженоа». Согласно источнику, «Аталанта» потребует за игрока сборной России около 16 миллионов евро.

Отмечается, что данную сумму могу посчитать слишком завышенной, поэтому «Дженоа» пока не спешит отказываться от возможной аренды вингера «Милана» Саму Кастильехо с последующим правом выкупа. Напомним, в свое время клуб из Бергамо заплатил за Миранчука около 14 миллионов.

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Дженоа Аталанта Алексей Миранчук
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