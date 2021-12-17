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Чемпионат Италии. Серия А

​Гасперини: «Никто не виноват в том, что Миранчук мало играет»

17 Декабря 2021 • 18:57 Комментировать
Дженоа
...
Аталанта
21.12 22:45

Ходят слухи, что Алексей Миранчук зимой покинет «Аталанту» на фоне отсутствия регулярной игровой практики. При этом в прошлом матче против «Вероны» россиянин впервые с сентября вышел в основе и смог забить. По поводу ситуации Миранчука высказался главный тренер бергамасков Джан Пьеро Гасперини.

«Никто не виноват в том, что Миранчук мало играет. Он очень сильный футболист, в этом нет никаких сомнений. У него есть талант и техника, но у него были трудности. Он очень хороший парень – он вежлив и уважителен», - слова Гасперини на своих страницах приводит TuttoMercatoWeb.

В 10 матчах сезона 2021/2022 Алексей Миранчук забил один гол и отдал один голевой пас.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Джан Пьеро Гасперини Алексей Миранчук
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