Миранчук – в старте «Аталанты» на матч с «Дженоа»

Российский полузащитник Алексей Миранчук получил еще один шанс в «Аталанте», попав в стартовый состав команды на поединок 19-го тура чемпионата Италии против одного из аутсайдеров первенства, «Дженоа».

В последний раз футболист выходил на поле с первых минут в матче с «Вероной», по ходу которого ему удалось отметиться дебютным голом в сезоне. Примечательно, что Миранчук примет участие уже в третьей игре «Аталанты» подряд, хотя до этого он только раз получал свои минуты в девяти встречах клуба из Бергамо.

К слову, проследить за развитием событий в матче можно на сайте Liveresult.ru, где Вашему вниманию доступна текстовая онлайн-трансляция противостояния.