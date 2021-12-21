Источники сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» сообщают, что Эсекель Понсе может покинуть московский «Спартак» уже зимой и продолжить карьеру в Серии А. В его услугах заинтересован «Дженоа», который будет активно искать усиление в ближайшее трансферное окно. Команда ведет поиски забивного нападающего, и в руководстве команды считают, что форвард «Спартака» является подходящей кандидатурой. В скором времени «Дженоа» может сделать предложение «Спартаку».

24-летний аргентинец играет у «красно-белых» с лета 2019 года. В текущем сезоне он забил четыре мяча в 11 матчах.

Сергей Румянцев