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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

В услугах Ориги заинтересован ещё один представитель Серии А слухи

14 Декабря 2021 • 00:41 Комментировать
Ливерпуль
...
Ньюкасл
1.12 8.50 21.00
16.12 23:00

В текущем сезоне нападающий Дивок Ориги очень редко получает игровую практику в составе «Ливерпуля». В связи с этим, бельгиец всерьез раздумывает над сменой клубной прописки.

Как стало известно итальянскому изданию Calcio Mercato, на футболиста есть спрос в Серии А. Ранее сообщалось об интересе со стороны «Милана», но «россонери» предстоит конкуренция с «Аталантой».

Источник уверяет, что клуб из Бергамо ищет возможную замену Луису Муриэлю, который недоволен своим текущим статусом в коллективе. Эксперты портала Transfermarkt оценивают потенциальную сделку в 12 миллионов евро.

К слову, уходу Ориги не будет препятствовать Юрген Клопп – он хотел бы оставить его в роли джокера, но не собирается удерживать форварда, если тот сам хочет покинуть «Ливерпуль».

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Аталанта Дивок Ориги
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