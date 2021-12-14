В текущем сезоне нападающий Дивок Ориги очень редко получает игровую практику в составе «Ливерпуля». В связи с этим, бельгиец всерьез раздумывает над сменой клубной прописки.

Как стало известно итальянскому изданию Calcio Mercato, на футболиста есть спрос в Серии А. Ранее сообщалось об интересе со стороны «Милана», но «россонери» предстоит конкуренция с «Аталантой».

Источник уверяет, что клуб из Бергамо ищет возможную замену Луису Муриэлю, который недоволен своим текущим статусом в коллективе. Эксперты портала Transfermarkt оценивают потенциальную сделку в 12 миллионов евро.

К слову, уходу Ориги не будет препятствовать Юрген Клопп – он хотел бы оставить его в роли джокера, но не собирается удерживать форварда, если тот сам хочет покинуть «Ливерпуль».