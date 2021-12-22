Миранчук - один из худших футболистов «Аталанты» в игре с «Дженоа»

В матче 19-го тура итальянского чемпионата «Аталанта» на выезде встречалась с генуэзским «Дженоа». Команды не смогли поразить ворота друг друга, завершив поединок со счетом 0:0.

Российский хавбек Алексей Миранчук появился на поле в стартовом составе коллектива из Бергамо. Он был замен на 65-й минуте на Марио Пашалича.

Эксперты статистического портала Whoscored оценили игру россиянина в минувшей встрече. Ему выставили оценку 6,2. Хуже в составе «Аталанты» был только форвард Дуван Сапата, получивший 6,1.

В нынешнем розыгрыше Серии А Миранчук забил один гол и сделал один ассист в 12 поединках.