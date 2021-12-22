Шевченко: «Дженоа» может играть лучше»

Наставник генуэзского «Дженоа» Андрей Шевченко выступил перед журналистами после вчерашнего поединка с «Аталантой» в рамках чемпионата Италии. Матч завершился вничью со счетом 0:0.

«Команда должна чаще показывать свой характер. В этом матче мы продемонстрировали дух. Мы вышли сражаться за результат. Уверен, что «Дженоа» может играть лучше. Нам опять не хватило остроты в атаке», - приводит слова украинского специалиста Football-Italia.

По итогам 18 туров Серии А подопечные Шевченко набрали 11 очков и занимают место в зоне вылета. Следующий матч «грифоны» проведут против «Сассуоло» 6 января.