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Чемпионат Италии. Серия А

​Ди Натале грабитель приставил пистолет к голове

17 Декабря 2021 • 19:47 Комментировать

Известный в прошлом итальянский футболист Антонио Ди Натале стал жертвой грабителей на своей вилле в Эмполи. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, группа как минимум из шести человек поджидала возвращения ди Натале домой. Преступник приставил к голове экс-игрока «Удинезе» пистолет и забрал часы стоимостью в 30 тысяч евро. После этого грабители скрылись с места преступления. Вместе с ди Натале в этот момент находились жена и двое детей. Никто не пострадал – члены семьи отделались шоком.

В 2012 году Антонио ди Натале уже грабили в Эмполи. Тогда преступники забрали часы и драгоценности.

Антонио ди Натале завершил карьеру футболиста в 2016 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Антонио Ди Натале
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