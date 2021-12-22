Миранчук и Малиновский с партнёрами не смогли забить команде Шевченко

По итогам матча 19-го тура Серии А с «Дженоа» «Аталанта» не смогла подняться на второе место в таблице. Команда из Бергамо все 90 минут пыталась вскрыть оборону противника, но удары Дувана Сапаты с передач Руслана Малиновского и Алексея Миранчука, которые провели на поле по полтора тайма, успехом не увенчались, как и удар Теуна Коопмейнерса.
Команда Андрея Шевченко лишь раз била по воротам, так что на гол не наиграла. Итог - 0:0, «Аталанта» четвертая, ее соперник - третий с конца.
Протокол игры
Сиригу Сальваторе • Бани Маттиа • Бираски Давиде • Васкес Хоан • Камбьясо Андреа • Стураро Стефано 19' 88' ( Эрнани Азеведо ( 88') • Бадель Милан • 41'Портанова Маноло 88' ( Мелегони Филиппо ( 88') • Кришито Доменико 68' ( Гильоне Паоло ( 68') • Экубан Калеб • Дестро Маттиа 72' ( Пандев Горан ( 72')
Запасные: Шемпер Адриан • Андреаччи Лоренцо • Бьянки Флавио • Серпе Лауренс • Мазиелло Андреа • Туре Абдулайе • Гальдамес Пабло • Сабелли Стефано
Спортьелло Марко • Паломино Хосе • Демирал Мерих • Джимсити Берат • Хатебур Ханс • Фройлер Ремо 23' 46' ( Де Рон Мартен ( 46') • Коопмейнерс Теун 84' ( Пикколи Роберто ( 84') • Дзаппакоста Давиде • Миранчук Алексей 65' ( Иличич Йосип ( 65') • Малиновский Руслан 65' ( Пашалич Марио ( 65') • Сапата Дуван 44' ( Муриэль Луис ( 44')
Запасные: Скальвини Джорджио • Ловато Маттео • Пессина Маттео • Пеццелла Джузеппе • Росси Франческо • Муссо Хуан
21 декабря. Стадион "Луиджи Феррарис".
Бан пользователя