Миранчук и Малиновский с партнёрами не смогли забить команде Шевченко

По итогам матча 19-го тура Серии А с «Дженоа» «Аталанта» не смогла подняться на второе место в таблице. Команда из Бергамо все 90 минут пыталась вскрыть оборону противника, но удары Дувана Сапаты с передач Руслана Малиновского и Алексея Миранчука, которые провели на поле по полтора тайма, успехом не увенчались, как и удар Теуна Коопмейнерса.

Команда Андрея Шевченко лишь раз била по воротам, так что на гол не наиграла. Итог - 0:0, «Аталанта» четвертая, ее соперник - третий с конца.