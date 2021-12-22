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Чемпионат Италии. Серия А

Миранчук и Малиновский с партнёрами не смогли забить команде Шевченко

22 Декабря 2021 • 00:41 Комментировать
Дженоа
0:0
Аталанта
окончен

По итогам матча 19-го тура Серии А с «Дженоа» «Аталанта» не смогла подняться на второе место в таблице. Команда из Бергамо все 90 минут пыталась вскрыть оборону противника, но удары Дувана Сапаты с передач Руслана Малиновского и Алексея Миранчука, которые провели на поле по полтора тайма, успехом не увенчались, как и удар Теуна Коопмейнерса.

Команда Андрея Шевченко лишь раз била по воротам, так что на гол не наиграла. Итог - 0:0, «Аталанта» четвертая, ее соперник - третий с конца.

Протокол игры  
Дженоа 0:0 Аталанта
Сиригу Сальваторе Бани Маттиа Бираски Давиде Васкес Хоан Камбьясо Андреа Стураро Стефано   19'   88' (Эрнани Азеведо (   88') Бадель Милан   41' Портанова Маноло   88' (Мелегони Филиппо (   88') Кришито Доменико   68' (Гильоне Паоло (   68') Экубан Калеб Дестро Маттиа   72' (Пандев Горан (   72')
Запасные: Шемпер Адриан Андреаччи Лоренцо Бьянки Флавио Серпе Лауренс Мазиелло Андреа Туре Абдулайе Гальдамес Пабло Сабелли Стефано
Спортьелло Марко Паломино Хосе Демирал Мерих Джимсити Берат Хатебур Ханс Фройлер Ремо   23'   46' (Де Рон Мартен (   46') Коопмейнерс Теун   84' (Пикколи Роберто (   84') Дзаппакоста Давиде Миранчук Алексей   65' (Иличич Йосип (   65') Малиновский Руслан   65' (Пашалич Марио (   65') Сапата Дуван   44' (Муриэль Луис (   44')
Запасные: Скальвини Джорджио Ловато Маттео Пессина Маттео Пеццелла Джузеппе Росси Франческо Муссо Хуан
21 декабря. Стадион "Луиджи Феррарис".

 

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Сегодня, 22 Декабря
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