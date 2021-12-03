​Врач «Наполи» рассказал о состоянии Кулибали, Инсинье и Руиса

На неделе в гостевой игре чемпионата Италии против «Сассуоло» «Наполи» потерял не только два очка, но и троих игроков – травмы получили защитник Калиду Кулибали, полузащитник Фабиан Руис и нападающий Лоренцо Инсинье. Врач «Наполи» Раффаэле Канонико дал комментарий для Radio Kiss Kiss по поводу состояния указанных игроков.

«Кулибали уже начал реабилитацию. Он пропустит около пяти недель. Вероятно, он восстановится к игре с «Ювентусом» [6 января].

У Инсинье и Руиса усталость, а не травмы. Не может быть и речи о том, чтобы они сыграли против «Аталанты» в субботу, им нужно восстановиться», - сказал Канонико.