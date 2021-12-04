​Малиновский снова забил из-за штрафной – в топ-5 лигах за 3 последних сезона больше таких голов только у Месси

В вечернем матче субботы в Серии А между «Наполи» и «Аталантой» счёт открыл хавбек гостей Руслан Малиновский. Украинцу удался отличный удар в касание с подступов к штрафной площади неаполитанцев.

Как сообщает Opta, с момента своего дебюта в Серии А в августе 2019 года Руслан Малиновский забил уже 13 голов в итальянском чемпионате из-за пределов штрафной площадки. Если брать топ-5 европейских футбольных лиг, то больше голов из-за штрафной за указанный период на свой счёт записал только Лионель Месси – 18.

Следить за матчем между «Наполи» и «Аталантой» можно в подробной текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult.