Миранчук включён в заявку ​«Аталанты» на матч с ​«Наполи»

Стала известна заявка «Аталанты» на поединок 16-го тура Серии А с «Наполи». В список был включен российский хавбек Алексей Миранчук.

Поединок «Наполи» — «Аталанта» пройдёт в субботу, 4 декабря.

В минувшей встрече россиянин вышел на замену, появившись на поле в официальном матче впервые за месяц.

«Наполи» после 15 туров возглавляет таблицу Серии А, набрав 36 очков. «Аталанта» (31) занимает четвёртую строчку.

Напомним, Миранчук 30 августа 2020 года перешёл в «Аталанту». Сумма сделки составила 14,5 млн евро. Соглашение было заключено по схеме «4+1» с зарплатой 1,7 млн евро.