​Гасперини: «Люди всё время говорят о Скудетто, но мы пока даже не лидировали в Серии А»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини дал комментарий после гостевой победы своей команды над «Наполи» (3:2).

«Победные игры с «Ювентусом» и «Наполи» получились очень разными. Учитывая то, как прошли матчи, сегодняшний получился более захватывающим, ведь мы проигрывали, но снова изменили ситуацию.

Скудетто? Я знаю, что люди всё время о нём говорят, но мы никогда не были на вершине таблицы. Никогда. Когда мы там окажемся, тогда я и скажу, что «Аталанта» борется за чемпионство. А пока мы лишь несколько раз занимали второе место по ходу прошлого сезона. Как за титул может бороться когда, которая ни разу не была лидером? Мы не сдаёмся, но это факт», - сказал Гасперини Sky Sport Italia.