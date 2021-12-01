Малиновский: «Аталанта» пока не думает о победе в Серии А

Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский поделился целями итальянского клуба на текущий сезон. Игрок заверил, что перед футболистами не ставилась задача бороться за Скудетто, несмотря на последние успешные результаты команды во внутреннем первенстве.

«Я считаю, что если мы закончим год в Лиге чемпионов, то это будет большим достижением для Бергамо и «Аталанты». Этот чемпионат очень тяжелый, потому что все команды на очень высоком уровне», - прокомментировал Малиновский ситуацию в эфире «Футбол NEWS».

Отметим, что в прошлом сезоне подопечным Джан Пьеро Гасперини удалось стать бронзовыми призерами Серии А. Также коллектив регулярно выступает в плей-офф Лиги чемпионов и имеет шансы повторить свой успех в этом году.