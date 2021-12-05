​Малиновский: «В «Аталанте» не говорят о Скудетто»

Гостевые победы над «Ювентусом» и «Наполи» поспособствовали новой волне разговоров о том, что «Аталанта» может побороться за Скудетто. Хавбек команды Руслан Малиновский, который забил один из голов бергамасков в Неаполе, дал комментарий на этот счёт.

«Нет, мы не обсуждаем Скудетто в раздевалке. Мы просто сосредотачиваемся на конкретном матче. Знали, что в Неаполе сложно набрать очки, не говоря уже о победе. Мы хорошо играли на протяжении всего матча и не сдавались.

Это важная победа. Было сложно, нам приходилось прессинговать их при том, что их футболисты хорошо оснащены технически», - сказал Малиновский итальянскому Sky.