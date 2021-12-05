«Аталанта» без Миранчука в результативной борьбе одолела «Наполи»

В центральном матче тура в Италии недавний лидер, «Наполи», играл против наконец-то набравшей форму «Аталанты». Уже в самом дебюте Руслан Малиновский вколотил мяч под перекладину. Гости упустили несколько шансов и в итоге пропустили сами, позволив Петру Зелиньски дважды подряд пробить по воротам, а в начале второго тайма Дрис Мертенс завершил свой прорыв точным ударом. «Аталанта» ответила ударом в штангу и заработанным пенальти, который отменил ВАР. И все же Мерих Демирал сравнял счет, а Ремо Фройлер с линии штрафной забил победный гол - 3:2.

Россиянина Алексея Миранчука на поле не выпустили. Его команда четвертая, на два очка отстает от «Наполи» и на 4 - от лидирующего «Милана».