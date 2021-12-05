«Аталанта» без Миранчука в результативной борьбе одолела «Наполи»

В центральном матче тура в Италии недавний лидер, «Наполи», играл против наконец-то набравшей форму «Аталанты». Уже в самом дебюте Руслан Малиновский вколотил мяч под перекладину. Гости упустили несколько шансов и в итоге пропустили сами, позволив Петру Зелиньски дважды подряд пробить по воротам, а в начале второго тайма Дрис Мертенс завершил свой прорыв точным ударом. «Аталанта» ответила ударом в штангу и заработанным пенальти, который отменил ВАР. И все же Мерих Демирал сравнял счет, а Ремо Фройлер с линии штрафной забил победный гол - 3:2.
Россиянина Алексея Миранчука на поле не выпустили. Его команда четвертая, на два очка отстает от «Наполи» и на 4 - от лидирующего «Милана».
Протокол игры
|7' Малиновский Руслан (0:1)
|(1:1) Зелиньски Пётр 40'
|(2:1) Мертенс Дрис 47'
|66' Демирал Мерих (2:2)
|71' Фройлер Ремо (2:3)
Оспина Давид • Ди Лоренцо Джованни • Ррахмани Амир • 58'Жуан Жезус • Малку Кевин 64' 85' ( Политано Маттео ( 85') • Зелиньски Пётр • Лоботка Станислав 56' ( Демме Диего ( 56') • Руй Мариу • Элмас Эльиф • Лосано Ирвинг 67' ( Петанья Андреа ( 67') • Мертенс Дрис 67' ( Уна Адам ( 67')
Запасные: Марфелла Давиде • Гулам Фаузи • Мерет Алекс
Муссо Хуан • Толой Рафаэл • Демирал Мерих • Паломино Хосе • Дзаппакоста Давиде 46' ( Хатебур Ханс ( 46') • Де Рон Мартен • Фройлер Ремо • Меле Йоаким 83' ( Джимсити Берат ( 83' ) • 87'Малиновский Руслан 17' 73' ( Пашалич Марио ( 73' ) • 82'Пессина Маттео 56' ( Иличич Йосип ( 56') • Сапата Дуван 82' ( Муриэль Луис ( 82')
04 декабря. Стадион "Диего Армандо Марадона".