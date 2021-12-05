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Чемпионат Италии. Серия А

«Аталанта» без Миранчука в результативной борьбе одолела «Наполи»

05 Декабря 2021 • 00:38 Комментировать (2)
Наполи
2:3
Аталанта
окончен

В центральном матче тура в Италии недавний лидер, «Наполи», играл против наконец-то набравшей форму «Аталанты». Уже в самом дебюте Руслан Малиновский вколотил мяч под перекладину. Гости упустили несколько шансов и в итоге пропустили сами, позволив Петру Зелиньски дважды подряд пробить по воротам, а в начале второго тайма Дрис Мертенс завершил свой прорыв точным ударом. «Аталанта» ответила ударом в штангу и заработанным пенальти, который отменил ВАР. И все же Мерих Демирал сравнял счет, а Ремо Фройлер с линии штрафной забил победный гол - 3:2.

Россиянина Алексея Миранчука на поле не выпустили. Его команда четвертая, на два очка отстает от «Наполи» и на 4 - от лидирующего «Милана».

Протокол игры  
Наполи 2:3 Аталанта
    7' Малиновский Руслан (0:1)
(1:1) Зелиньски Пётр 40'    
(2:1) Мертенс Дрис 47'    
    66' Демирал Мерих (2:2)
    71' Фройлер Ремо (2:3)
Оспина Давид Ди Лоренцо Джованни Ррахмани Амир   58' Жуан Жезус Малку Кевин   64'   85' (Политано Маттео (   85') Зелиньски Пётр Лоботка Станислав   56' (Демме Диего (   56') Руй Мариу Элмас Эльиф Лосано Ирвинг   67' (Петанья Андреа (   67') Мертенс Дрис   67' (Уна Адам (   67')
Запасные: Марфелла Давиде Гулам Фаузи Мерет Алекс
Муссо Хуан Толой Рафаэл Демирал Мерих Паломино Хосе Дзаппакоста Давиде   46' (Хатебур Ханс (   46') Де Рон Мартен Фройлер Ремо Меле Йоаким   83' (Джимсити Берат (   83'   87') Малиновский Руслан   17'   73' (Пашалич Марио (   73'   82') Пессина Маттео   56' (Иличич Йосип (   56') Сапата Дуван   82' (Муриэль Луис (   82')
Запасные: Миранчук Алексей Спортьелло Марко Скальвини Джорджио Пикколи Роберто Коопмейнерс Теун Пеццелла Джузеппе Росси Франческо
04 декабря. Стадион "Диего Армандо Марадона".

 

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Аталанта Наполи
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
FORZAYOU
05 Декабря 2021 в 01:16
Мерих положил от души, конечно!)
Spirit
05 Декабря 2021 в 00:43
Отличный матч, Наполи медленно, но верно спускается по таблице вниз. Матч получился огонь, качели!
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окончен Рома 0:3 Интер Милан
окончен Наполи 2:3 Аталанта
05.12  14:30 Болонья ... Фиорентина 2.49 3.55 2.8
05.12  17:00 Специя ... Сассуоло 3.4 3.8 2.07
05.12  17:00 Венеция ... Верона 3.3 3.55 2.2
05.12  20:00 Сампдория ... Лацио 3.4 3.7 2.1
05.12  22:45 Ювентус ... Дженоа 1.33 5.4 9.6
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