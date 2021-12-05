Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 328 Комментарии
Чемпионат Италии. Серия А

​Спаллетти не стал жаловаться на травмы

05 Декабря 2021 • 10:08 Комментировать (2)
Наполи
2:3
Аталанта
окончен

«Наполи» в субботу вечером проиграл дома «Аталанте» со счётом 2:3. При этом неаполитанцы были обескровлены из-за травм ряда основных футболистов, в частности Калиду Кулибали и Лоренцо Инсинье.

«Травмы? Я понимаю, что вы пытаетесь нам помочь, рассказывая об отсутствующих. Но «Аталанта» выиграла реальную игру у настоящей команды. Мы действовали на высоком уровне, выставив надёжную команду, которая делала всё хорошо, но местами принимала неудачные решения.

Эта надёжная команда позволит нам оставаться в группе лидеров, пока мы не вернём всех. Затем у нас будет больше возможностей для ротации, потому что сейчас этого недостаточно, чтобы оставаться там, где мы есть.

Было бы просто сказать, что «Аталанта» обыграла обескровленный «Наполи». Они выиграли реальную игру против реальной команды», - сказал Спаллетти Sky Sport Italia.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Лучано Спаллетти Наполи
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Crocodile
05 Декабря 2021 в 11:34
ай так ево Мокцим, по-донецки)
поделом ентому лысому неучю. как встретишь ево на рынке, у ларька, задай ишшо пару сложных вопросов по тактеке и сротехии.
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
05.12  14:30 Болонья ... Фиорентина 2.49 3.55 2.8
05.12  17:00 Специя ... Сассуоло 3.4 3.8 2.07
05.12  17:00 Венеция ... Верона 3.3 3.55 2.2
05.12  20:00 Сампдория ... Лацио 3.4 3.7 2.1
05.12  22:45 Ювентус ... Дженоа 1.33 5.4 9.6
Все матчи
Новости
Сегодня, 05 Декабря
10:36 · Италия. Серия А
​У «Милана» лучший показатель в Серии А с сезона 2003/2004
10:29 · Италия. Серия А
​Малиновский: «В «Аталанте» не говорят о Скудетто» 1
10:14 · Италия. Серия А
«Интер» повторил клубный рекорд 70-летней давности
10:08 · Италия. Серия А
​Спаллетти не стал жаловаться на травмы 2
10:06 · Англия. Премьер-лига
Моуринью может вернуться в АПЛ
09:59 · Италия. Серия А
​Гасперини: «Люди всё время говорят о Скудетто, но мы пока даже не лидировали в Серии А»
00:48 · Италия. Серия А
​Испанские комментаторы восхитились несуществующим голом Дзаньоло
00:38 · Италия. Серия А
«Аталанта» без Миранчука в результативной борьбе одолела «Наполи» 4
00:19 · Италия. Серия А
​Моуринью – журналисту: «Ваша работа намного проще, поэтому мы зарабатываем намного больше»
04 Декабря
23:59 · Италия. Серия А
​Малиновский снова забил из-за штрафной – в топ-5 лигах за 3 последних сезона больше таких голов только у Месси
23:21 · Италия. Серия А
​Антон Миранчук пожелал брату перейти в «Барселону»
23:02 · Италия. Серия А
Провал «Ромы» в матче с «Интером» - видео видео
22:38 · Италия. Серия А
Симоне Индзаги – о победе над «Ромой»: «Мои команды уже давно играют в таком стиле»
22:30 · Италия. Серия А
Моуринью: «Интер» гораздо сильнее «Ромы»
22:16 · Италия. Серия А
​«Наполи» - «Аталанта» - 2:3 (завершён)
Все новости
Рекомендуем