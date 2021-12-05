​Спаллетти не стал жаловаться на травмы

«Наполи» в субботу вечером проиграл дома «Аталанте» со счётом 2:3. При этом неаполитанцы были обескровлены из-за травм ряда основных футболистов, в частности Калиду Кулибали и Лоренцо Инсинье.

«Травмы? Я понимаю, что вы пытаетесь нам помочь, рассказывая об отсутствующих. Но «Аталанта» выиграла реальную игру у настоящей команды. Мы действовали на высоком уровне, выставив надёжную команду, которая делала всё хорошо, но местами принимала неудачные решения.

Эта надёжная команда позволит нам оставаться в группе лидеров, пока мы не вернём всех. Затем у нас будет больше возможностей для ротации, потому что сейчас этого недостаточно, чтобы оставаться там, где мы есть.

Было бы просто сказать, что «Аталанта» обыграла обескровленный «Наполи». Они выиграли реальную игру против реальной команды», - сказал Спаллетти Sky Sport Italia.