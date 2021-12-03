​Арустамян высказался о том, чего не хватает Миранчуку в «Аталанте»

Алексей Миранчук получает мало игрового времени в «Аталанте», и ходят слухи, что российский полузащитник уйдёт в другой клуб уже зимой. Известный инсайдер и специалист по Серии А Нобель Арустамян сделал публикацию в своём телеграм-канале по поводу Миранчука.

По словам Арустамяна, Миранчук получает мало игровой практики во многом из-за требований Джана Пьеро Гасперини.

«Даже представители «Аталанты» отмечали: у Лёши великолепные человеческие и футбольные качества, есть техника, но на поле не хватает злости», - написал Арустамян.

Арустамян отмечает, что Миранчук не рассматривает варианты с возвращением в Россию – он настроен доказать свою состоятельность в Италии, пускай и в другом клубе.