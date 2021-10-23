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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» едва не потерял очки против «Болоньи», играя 11 на 9

23 Октября 2021 • 23:45 Комментировать
Болонья
2:4
Милан
окончен

В субботу «Милан» был близок к позору. В игре с «Болоньей» «россонери» вели со счётом 2:0 и получили перевес в двух футболистов, но автогол Златана Ибрагимовича и удар Муса Барроу поставили одного из фаворитов на грань потери очков. Только на 84-й минуте «Милан» вырвал победу, а Ибрагимович забил еще и в чужие ворота.

Победа 4:2, и «красно-черные» - новые лидеры Серии А.

Протокол игры  
Болонья 2:4 Милан
    16' Леау Рафаэл (0:1)
    35' Калабрия Давиде (0:2)
(1:2) Ибрагимович Златан 49'    
(2:2) Барроу Муса 52'    
    84' Беннасер Исмаэль (2:3)
    90' Ибрагимович Златан (2:4)
Скорупски Лукаш Сумаоро Адама   20' Медель Гари   87' (Орсолини Риккардо (   87') Теате Артур Де Сильвестри Лоренцо Домингес Николас   63' (Дейкс Митчелл (   63') Сванберг Маттиас Хики Аарон   63' (Бинкс Луис (   63') Сориано Роберто   58' Барроу Муса   63' (Схаутен Йерди (   63') Арнаутович Марко   34'   83' (Сантандер Федерико (   83')
Запасные: Барди Франческо Молла Марко Виньято Эмануэль Ольсен Сков Андреас Сансоне Никола Ван Хойдонк Сидней М'Байе Ибрахим
Татарушану Чиприан Калабрия Давиде   61' Кьяер Симон Томори Фикайо Балло-Туре Фоде   85' (Калюлю Пьер (   85') Беннасер Исмаэль Тонали Сандро   45'   46' (Салемакерс Алексис (   46'   67') Кастильехо Самуэль   46' (Бакайоко Тьемуэ (   46') Крунич Раде   60' (Жиру Оливье (   60') Леау Рафаэл Ибрагимович Златан
Запасные: Габбия Маттео Конти Андреа Юнгдал Андреас Мальдини Даниэль Романьоли Алессио Миранте Антонио
23 октября. Стадион "Ренато Далл'Ара" (Болонья).

 

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24.10  16:00 Верона ... Лацио 3.3 3.8 2.11
24.10  16:00 Фиорентина ... Кальяри 1.66 4.2 5
24.10  19:00 Рома ... Наполи 2.75 3.7 2.47
24.10  21:45 Интер Милан ... Ювентус 2.34 3.7 2.95
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