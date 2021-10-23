«Милан» едва не потерял очки против «Болоньи», играя 11 на 9

В субботу «Милан» был близок к позору. В игре с «Болоньей» «россонери» вели со счётом 2:0 и получили перевес в двух футболистов, но автогол Златана Ибрагимовича и удар Муса Барроу поставили одного из фаворитов на грань потери очков. Только на 84-й минуте «Милан» вырвал победу, а Ибрагимович забил еще и в чужие ворота.

Победа 4:2, и «красно-черные» - новые лидеры Серии А.