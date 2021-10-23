«Милан» едва не потерял очки против «Болоньи», играя 11 на 9

В субботу «Милан» был близок к позору. В игре с «Болоньей» «россонери» вели со счётом 2:0 и получили перевес в двух футболистов, но автогол Златана Ибрагимовича и удар Муса Барроу поставили одного из фаворитов на грань потери очков. Только на 84-й минуте «Милан» вырвал победу, а Ибрагимович забил еще и в чужие ворота.
Победа 4:2, и «красно-черные» - новые лидеры Серии А.
Протокол игры
|16' Леау Рафаэл (0:1)
|35' Калабрия Давиде (0:2)
|(1:2) Ибрагимович Златан 49'
|(2:2) Барроу Муса 52'
|84' Беннасер Исмаэль (2:3)
|90' Ибрагимович Златан (2:4)
Скорупски Лукаш • Сумаоро Адама • 20'Медель Гари 87' ( Орсолини Риккардо ( 87') • Теате Артур • Де Сильвестри Лоренцо • Домингес Николас 63' ( Дейкс Митчелл ( 63') • Сванберг Маттиас • Хики Аарон 63' ( Бинкс Луис ( 63') • Сориано Роберто • 58'Барроу Муса 63' ( Схаутен Йерди ( 63') • Арнаутович Марко 34' 83' ( Сантандер Федерико ( 83')
Запасные: Барди Франческо • Молла Марко • Виньято Эмануэль • Ольсен Сков Андреас • Сансоне Никола • Ван Хойдонк Сидней • М'Байе Ибрахим
Татарушану Чиприан • Калабрия Давиде • 61'Кьяер Симон • Томори Фикайо • Балло-Туре Фоде 85' ( Калюлю Пьер ( 85') • Беннасер Исмаэль • Тонали Сандро 45' 46' ( Салемакерс Алексис ( 46' ) • 67'Кастильехо Самуэль 46' ( Бакайоко Тьемуэ ( 46') • Крунич Раде 60' ( Жиру Оливье ( 60') • Леау Рафаэл • Ибрагимович Златан
Запасные: Габбия Маттео • Конти Андреа • Юнгдал Андреас • Мальдини Даниэль • Романьоли Алессио • Миранте Антонио
23 октября. Стадион "Ренато Далл'Ара" (Болонья).