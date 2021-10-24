​В истории Серии А было только 3 более старших автора гола, чем Ибрагимович

Матч «Болонья» - «Милан» (2:4) получился событийным. На фоне шести голов и двух красных карточек заметной фигурой поединка стал восстановившийся после травмы форвард «россонери» Златан Ибрагимович. Во втором тайме он поразил свои ворота, но позже расписался и в чужих.

Ибрагимович забил гол в возрасте 40 лет и 20 дней. Только три футболиста в истории Серии А забивали в более старшем возрасте. Пьетро Верховод забивал в 40 лет и 47 дней, Сильвио Пиоли – в 40 лет и 131 день, а Билли Костакурта – в 41 год и 25 дней.

Действующий контракт Златана Ибрагимовича с «Миланом» рассчитан до завершения текущего сезона.