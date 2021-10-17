Жиру рассказал, чего не хватает «Милану»

Вчера «Милану» удалось осуществить невероятный камбэк в игре против «Вероны» в Серии А, сумев на «Джузеппе Меацца» отыграть отставание в два мяча за 20 минут и добыть победу.

После финального свистка нападающий команды Оливье Жиру назвал причины того, почему миланцы оказались в роле догоняющих. «Нам иногда не хватает характера. Поначалу мы проигрывали все единоборства. Хорошо, что смогли хотя бы в этом матче проявить бойцовские качества. Во втором тайме начали действовать более решительно и агрессивно», - сказал француз в эфире Sky Italia.

Отметим, что благодаря этой победе «Милан» догнал лидера чемпионата «Наполи» по набранным очкам, но у неаполитанцев еще остался поединок в запасе.