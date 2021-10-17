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Чемпионат Италии. Серия А

Жиру рассказал, чего не хватает «Милану»

17 Октября 2021 • 20:36 Комментировать
Болонья
...
Милан
23.10 21:45

Вчера «Милану» удалось осуществить невероятный камбэк в игре против «Вероны» в Серии А, сумев на «Джузеппе Меацца» отыграть отставание в два мяча за 20 минут и добыть победу.

После финального свистка нападающий команды Оливье Жиру назвал причины того, почему миланцы оказались в роле догоняющих. «Нам иногда не хватает характера. Поначалу мы проигрывали все единоборства. Хорошо, что смогли хотя бы в этом матче проявить бойцовские качества. Во втором тайме начали действовать более решительно и агрессивно», - сказал француз в эфире Sky Italia.

Отметим, что благодаря этой победе «Милан» догнал лидера чемпионата «Наполи» по набранным очкам, но у неаполитанцев еще остался поединок в запасе.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Оливье Жиру
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