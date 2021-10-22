Ибрагимович готов сыграть в старте против «Болоньи»

Шведский 40-летний голеадор «Милана» Златан Ибрагимович может оказаться главным выбором Стефано Пиоли на позиции форварда в ближайшем поединке.

Подтверждает слухи о вероятном появлении Ибры в основе «россонери» издание La Gazzetta dello Sport. Если скандинав действительно выйдет в игре с «Болоньей» на поле с первых минут, это будет первый для него матч в основе за пять месяцев.

Напомним, что по причине повреждения колена опытнейший нападающий прежде пропустил чемпионат Европы, а также стартовые игры клубного сезона 2021/2022.

В текущей кампании Златан Ибрагимович принял участие в трёх поединках, забив один мяч.