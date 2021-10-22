Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 269 Комментарии
Чемпионат Италии. Серия А

Ибрагимович готов сыграть в старте против «Болоньи»

22 Октября 2021 • 14:24 Комментировать (1)
Болонья
...
Милан
3.65 3.60 2.00
23.10 21:45

Шведский 40-летний голеадор «Милана» Златан Ибрагимович может оказаться главным выбором Стефано Пиоли на позиции форварда в ближайшем поединке.

Подтверждает слухи о вероятном появлении Ибры в основе «россонери» издание La Gazzetta dello Sport. Если скандинав действительно выйдет в игре с «Болоньей» на поле с первых минут, это будет первый для него матч в основе за пять месяцев.

Напомним, что по причине повреждения колена опытнейший нападающий прежде пропустил чемпионат Европы, а также стартовые игры клубного сезона 2021/2022.

В текущей кампании Златан Ибрагимович принял участие в трёх поединках, забив один мяч.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Болонья Милан Златан Ибрагимович
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Kar.k4rych
22 Октября 2021 в 14:41
Милан думает, что ШВЕД-БОСНИЕЦ принесёт им очки? Очко им он принесёт! Неужели найти молодого бомбардира тяжелее. чем найти клоуна? Не надо мне здесь говорить, что я должен заместить шведа-ибрагима! В сорок лет я был женат в четвёртый раз!
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
22.10  19:30 Торино ... Дженоа 1.85 3.85 4.2
22.10  21:45 Сампдория ... Специя 1.7 4.2 4.7
23.10  16:00 Салернитана ... Эмполи 2.65 3.55 2.65
Все матчи
Новости
Сегодня, 22 Октября
14:39 · Италия. Серия А
​Директор «Интера»: «Между Лукаку и Джеко особой разницы нет» 1
14:24 · Италия. Серия А
Ибрагимович готов сыграть в старте против «Болоньи» 1
13:36 · Англия. Премьер-лига
Рабио стал на шаг ближе к переходу в «Ньюкасл» слухи
13:17 · Италия. Серия А
«Барселона» обсуждает с Райолой трансфер де Лихта
11:51 · Италия. Серия А
Между футболистами и фанатами «Ромы» случился конфликт видео
10:43 · Италия. Серия А
Инсинье отреагировал на слухи об уходе из «Наполи»
09:45 · Англия. Премьер-лига
Бареллы не будет в «Ливерпуле» 1 слухи
09:16 · Италия. Серия А
Инсинье выдвинул «Интеру» требования по зарплате 3
21 Октября
20:35 · Италия. Серия А
Директор «Ромы» отрицает конфликт с Моуринью
19:49 · Италия. Серия А
Дибала полностью восстановился от травмы
17:22 · Италия. Серия А
Кокорин не успеет восстановиться к матчу с «Кальяри»
16:44 · Англия. Премьер-лига
Два гранда АПЛ продвинулись в переговорах по Влаховичу 1 слухи
16:29 · Италия. Серия А
​Кьеллини: «Лучше бы Роналду ушёл раньше» 2
15:23 · Италия. Серия А
​Агент Инсинье провёл встречу с директором «Интера»
20 Октября
19:40 · Италия. Серия А
Слова Бонуччи рассмешили Видаля
Все новости
Рекомендуем