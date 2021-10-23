​Ибрагимович восстановился после травмы и забил в свои ворота

В субботу вечером в чемпионате Италии проходит матч между «Болоньей» и «Миланом». В первом тайме команда Стефано Пиоли обеспечила себе комфортный перевес в два гола и оказалась в большинстве. Казалось, интрига уже не вернётся, но в дебюте второго тайма «Болонья» забила дважды. Первый из этих голов забил Златан Ибрагимович, отметившийся автоголом. Швед опустился к своим воротам, чтобы помочь защитникам на угловом, но после подачи головой неосторожно срезал мяч в сетку.

Стоит сказать, что Златан Ибрагимович только восстановился после травмы и впервые в сезоне попал в стартовый состав «Милана».

Следить за игрой «Болонья» - «Милан» можно в текстовой трансляции.