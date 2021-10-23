​Кастильехо пополнил лазарет «Милана»

Вингер «Милана» Саму Кастильехо получил травму в субботнем матче против «Болоньи». В концовке первого тайма у 26-летнего испанца возникла проблема с бедром. В перерыве Стефано Пиоли заменил Кастильехо.

Отметим, что по разными причинам «Милану» в субботу не смогли помочь Тео Эрнандес, Браим Диас, Франк Кесси, Анте Ребич, Пьетро Пеллегрини, Майк Меньян, Алессандро Флоренци и Жуниор Мессиас.

Напомним, что «Милан» обыграл «Болонью» на выезде со счётом 4:2. Восстановившийся после травмы Златан Ибрагимович забил по разу в свои и чужие ворота.

На текущую минуту именно «Милан» лидирует в чемпионате Италии, но «Наполи» свой матч проведёт в воскресенье.