Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 176 Комментарии
Чемпионат Италии. Серия А

​Кастильехо пополнил лазарет «Милана»

23 Октября 2021 • 23:59 Комментировать
Болонья
2:4
Милан
окончен

Вингер «Милана» Саму Кастильехо получил травму в субботнем матче против «Болоньи». В концовке первого тайма у 26-летнего испанца возникла проблема с бедром. В перерыве Стефано Пиоли заменил Кастильехо.

Отметим, что по разными причинам «Милану» в субботу не смогли помочь Тео Эрнандес, Браим Диас, Франк Кесси, Анте Ребич, Пьетро Пеллегрини, Майк Меньян, Алессандро Флоренци и Жуниор Мессиас.

Напомним, что «Милан» обыграл «Болонью» на выезде со счётом 4:2. Восстановившийся после травмы Златан Ибрагимович забил по разу в свои и чужие ворота.

На текущую минуту именно «Милан» лидирует в чемпионате Италии, но «Наполи» свой матч проведёт в воскресенье.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Саму Кастильехо
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Сассуоло 3:1 Венеция
окончен Болонья 2:4 Милан
24.10  13:30 Аталанта ... Удинезе 1.51 4.8 5.8
24.10  16:00 Верона ... Лацио 3.3 3.8 2.11
24.10  16:00 Фиорентина ... Кальяри 1.66 4.2 5
24.10  19:00 Рома ... Наполи 2.75 3.7 2.47
24.10  21:45 Интер Милан ... Ювентус 2.34 3.7 2.95
Все матчи
Новости
Сегодня, 24 Октября
00:57 · Италия. Серия А
​Пиоли: «Мы подумали, что игра окончена»
00:51 · Италия. Серия А
​В истории Серии А было только 3 более старших автора гола, чем Ибрагимович
00:32 · Италия. Серия А
​«Милан» выиграл 8 из 9 стартовых игр чемпионата – такого не было 67 лет
00:24 · Италия. Серия А
​Михайлович: «Мы выступили лучше «Милана» - ощущение, будто мы выиграли»
23 Октября
23:59 · Италия. Серия А
​Кастильехо пополнил лазарет «Милана»
23:45 · Италия. Серия А
«Милан» едва не потерял очки против «Болоньи», играя 11 на 9
23:13 · Италия. Серия А
​Ибрагимович восстановился после травмы и забил в свои ворота
21:56 · Италия. Серия А
​Индзаги доволен словами Аллегри о фаворите в борьбе за Скудетто
21:44 · Италия. Серия А
​«Набили карманы и смеются»: Моуринью раскритиковал бывших владельцев «Ромы»
21:22 · Италия. Серия А
​Ибрагимович повторил достижение Мальдини, Дзанетти и ещё четверых игроков 3
21:15 · Италия. Серия А
​«Болонья» - «Милан» - 2:4 (завершён)
20:57 · Италия. Серия А
«Сассуоло» обыграл «Венецию», пропустив первым
20:56 · Италия. Серия А
​В «Аталанте» прокомментировали слухи о возможной продаже Миранчука
20:50 · Италия. Серия А
​«Лацио» отстранил от работы поклонника Муссолини, а через три дня включил в заявку правнука диктатора
20:41 · Италия. Серия А
​СМИ раскрыли резкие слова Моуринью футболистам «Ромы» в раздевалке
Все новости
Рекомендуем