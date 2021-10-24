​Пиоли: «Мы подумали, что игра окончена»

«Милан» обыграл «Болонью» на выезде со счётом 4:2. При этом команда Стефано Пиоли только в концовке реализовала численный перевес в два игрока. Ранее «Болонья» смогла отыграть два гола вдесятером.

«У нас возникли проблемы, потому что мы ошиблись – подумали, что игра окончена, когда сделали счёт 2:0 и оказались в численном большинстве. Когда ты перестаёшь играть, то ты при любом раскладе рискуешь. К счастью, у нас нашлись силы, чтобы перезапуститься и победить.

Когда мы начали играть в формате «11 на 9», мы стали слишком безумно мыслить. А когда Оливье Жиру и Златан Ибрагимович стали играть вместе, мы стали делать слишком много бездумных навесов к воротам.

Это очень, очень важная победа. Мы знаем, что после Лиги чемпионов сложно играть против команд, которые готовились к игре неделю. Извлечём уроки из полученного опыта», - сказал Пиоли в эфире Sky Italia.