​Ибрагимович повторил достижение Мальдини, Дзанетти и ещё четверых игроков

Златан Ибрагимович полностью восстановился после повреждения и попал в стартовый состав «Милана» впервые в сезоне. Швед, которому в начале месяца исполнилось 40 лет, постарается проявить себя в гостевом матче Серии А против «Болоньи».

Журналист Джузеппе Пасторе написал на своей страничке в «Твиттере» о том, что Ибрагимович стал седьмым полевым игроком, который попал в стартовый состав Серии А в возрасте 40 лет и старше. Ранее это удавалось Паоло Мальдини, Билли Костакурте, Хавьеру Дзанетти, Сильвио Пиоле, Серхио Пеллиссье и Пьетро Верховоду.

Следить за матчем между «Болоньей» и «Миланом» можно будет в текстовой трансляции.