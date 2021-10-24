​«Милан» выиграл 8 из 9 стартовых игр чемпионата – такого не было 67 лет

Болельщики «Милана» могут быть рады тому, как показывает себя команда в текущем сезоне. В девяти стартовых турах Серии А «россонери» добились восьми побед при одной ничьей. Прямо сейчас команда Стефано Пиоли возглавляет турнирную таблицу, хотя в воскресенье на вершину может вернуться «Наполи».

Между тем, гуру футбольной статистики из Opta сообщают о том, что «Милан» выиграл восемь из девяти стартовых игр чемпионата только второй раз в своей истории. Впервые это случилось 67 лет назад – в далёком сезоне 1954/1955.

Следующий матч «Милан» проведёт во вторник, 26 октября. Команда Стефано Пиоли дома сыграет против «Торино».