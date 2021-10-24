Михайлович: Златан был не в оптимальной форме

Алленаторе «Болоньи» Синиша Михайлович прокомментировал игровые кондиции 40-летнего нападающего «Милана» Златана Ибрагимовича, вернувшегося в стартовый состав команды после травмы.

В матче 9-го тура Серии А одиозный швед отличился первым в своей карьере автоголом, но позже забил и в ворота соперника, установив финальный счёт 4:2.

«Время течёт для всех одинаково. Грустно, когда таким футболистам, как Ибрагимович или Тотти, приходится завершать карьеру.

В матче против нас Златан был не в оптимальной форме, но я всё равно был рад видеть его на поле», - цитирует Михайловича Sky Sport Italia.

Тренер «россоблу» добавил, что ради всего футбола Ибрагимович должен продолжать играть как можно дольше.