Агент Лахтер сообщил о конфликте Гасперини и Миранчука

Деннис Лахтер поделился мнением о положении дел Алексея Миранчука в «Аталанте». Россиянин получает мало игровой практики на старте сезона и в прессе уже начали говорить о его возможном уходе из клуба зимой.

«Я знаю, на Миранчуке «чехол». Гасперини на тренировках с ним вообще не общается. Он его в упор не видит», - передаёт слова Лахтера «РБ Спорт».

Агент добавил, что у Руслана Малиновского в начале сезона была подобная ситуация, но украинец изменил своё отношение к делу и начал усиленно работать, а Миранчук «надул щёки», затаив обиду на тренера.

Комментируя вероятное будущее россиянина, Лахтер предположил, что тот может отправиться в аренду в команду Серии А из нижней половины турнирной таблицы.