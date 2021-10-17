«Аталанта» разгромно победила без Миранчука, «Дженоа» и «Удинезе» добыли ничьи

В восьмом туре чемпионата Италии сыграны некоторые матчи. Алексей Миранчук вновь остался на скамейке запасных, а его «Аталанта» разгромила в гостях «Эмполи» со счётом 4:1. Дубль оформил Йосип Иличич, к тому же он не забил пенальти.
«Дженоа» отыгрался с 0:2 против «Сассуоло» (2:2), а «Удинезе», проведя больше тайма вдесятером, не уступил «Болонье» (1:1).
Протокол игры
|11' Иличич Йосип (0:1)
|26' Иличич Йосип (0:2)
|(1:2) Ди Франческо Федерико 30'
|49' Вити Маттиа (1:3)
|89' Сапата Дуван (1:4)
Викарио Гульельмо • Стоянович Петар • Романьоли Симоне 42' ( Тонелли Лоренцо ( 42') • Вити Маттиа • Марчицца Риккардо 37' 82' ( Паризи Фабьяно ( 82') • Хаас Николас 46' ( Бандинелли Филиппо ( 46' ) • 67'Штулац Лео • 46'Журковски Шимон 62' ( Кутроне Патрик ( 62') • Хендерсон Лиам • Ди Франческо Федерико 62' ( Байрами Недим ( 62') • Пинамонти Андреа
Запасные: Луперто Себастьяно • Манкузо Леонардо • Исмайли Ардиан • Ла Мантия Андреа • Аслани Кристьян • Уйкани Самир • Фьямоцци Риккардо
Муссо Хуан • Толой Рафаэл 39' ( Фройлер Ремо ( 39' ) • 69'Демирал Мерих • Паломино Хосе • 80'Дзаппакоста Давиде 90' ( Пеццелла Джузеппе ( 90') • Де Рон Мартен • Коопмейнерс Теун 68' ( Ловато Маттео ( 68') • Меле Йоаким • Пашалич Марио • Иличич Йосип 68' ( Малиновский Руслан ( 68') • Муриэль Луис 46' ( Сапата Дуван ( 46')
Запасные: Миранчук Алексей • Спортьелло Марко • Скальвини Джорджио • Пикколи Роберто • Росси Франческо
17 октября. Стадион "Карло Кастеллани" (Эмполи).
Протокол игры
|17' Скамачча Джанлука (0:1)
|20' Скамачча Джанлука (0:2)
|(1:2) Дестро Маттиа 27'
|(2:2) Васкес Хоан 90'
Сиригу Сальваторе • Бираски Давиде 35' 51' ( Камбьясо Андреа ( 51') • Васкес Хоан • Кришито Доменико • Фарес Мохамед • Туре Абдулайе 76' ( Бехрами Валон ( 76') • Бадель Милан 46' ( Каллон Яя ( 46') • Ровелла Николо • Сабелли Стефано 32' ( Экубан Калеб ( 32') • Пандев Горан 76' ( Кайседо Фелипе ( 76') • Дестро Маттиа 72'
Запасные: Шемпер Адриан • Стураро Стефано • Мазиелло Андреа • Гильоне Паоло • Мелегони Филиппо • Портанова Маноло • Маркетти Федерико
Консильи Андреа • Тольян Йереми • 88'Кирикеш Влад • 36'Феррари Джанмарко • Рожерио да Силва • Лопес Максим • Фраттези Давиде • 32'Берарди Доменико • Джуричич Филип 74' ( Кирьякопулос Георгиос ( 74') • Распадори Джакомо 61' ( Харрауи Абдау ( 61' ) • 82'Скамачча Джанлука 74' ( Дефрель Грегоре ( 74')
Запасные: Мюлдюр Мерт • Пеголо Джанлука • Саталино Джакомо • Гольданига Эдоардо • Маньянелли Франческо • Энрике Матеус • Пелузо Федерико
17 октября. Стадион "Луиджи Феррарис".
Протокол игры
|67' Барроу Муса (0:1)
|(1:1) Гомеш Бету 83'
Сильвестри Марко • Бекао Родриго • Нюйтинк Брэм • Самир Каэтано • Стрюгер-Ларсен Йенс 69' ( Молина Науэль ( 69') • Перейра Роберто 23' • 38'Уолас Соуза • Макенго Жан-Виктор • Удоги Дестини 69' ( Пуссетто Игнасио ( 69') • Делофеу Херард 85' 86' ( Соппи Брэндон ( 86') • Гомеш Бету
Запасные: Де Майо Себастьян • Самарджич Лазар • Карнелос Маттео • Яяло Мато • Паделли Даниэле • Форестьери Фернандо • Зеегелаар Марвин • Арслан Толгай-Али
Скорупски Лукаш • 84'Сумаоро Адама • 84'Бинкс Луис 68' ( Ольсен Сков Андреас ( 68') • Теате Артур 68' ( Медель Гари ( 68') • Де Сильвестри Лоренцо • Домингес Николас • 88'Сванберг Маттиас 49' 56' ( Кингсли Майкл ( 56' • Виньято Эмануэль 73' ) • 82'Хики Аарон • 90'Сориано Роберто • 90'Барроу Муса • Арнаутович Марко
Запасные: Барди Франческо • Сансоне Никола • Орсолини Риккардо • Ван Хойдонк Сидней • Дейкс Митчелл • М'Байе Ибрахим • Сантандер Федерико
17 октября. Стадион "Дачия-Арена" (Удине).