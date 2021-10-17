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Чемпионат Италии. Серия А

«Аталанта» разгромно победила без Миранчука, «Дженоа» и «Удинезе» добыли ничьи

17 Октября 2021 • 18:00 Комментировать
Эмполи
1:4
Аталанта
окончен

В восьмом туре чемпионата Италии сыграны некоторые матчи. Алексей Миранчук вновь остался на скамейке запасных, а его «Аталанта» разгромила в гостях «Эмполи» со счётом 4:1. Дубль оформил Йосип Иличич, к тому же он не забил пенальти.

«Дженоа» отыгрался с 0:2 против «Сассуоло» (2:2), а «Удинезе», проведя больше тайма вдесятером, не уступил «Болонье» (1:1).

Протокол игры  
Эмполи 1:4 Аталанта
    11' Иличич Йосип (0:1)
    26' Иличич Йосип (0:2)
(1:2) Ди Франческо Федерико 30'    
    49' Вити Маттиа (1:3)
    89' Сапата Дуван (1:4)
Викарио Гульельмо Стоянович Петар Романьоли Симоне   42' (Тонелли Лоренцо (   42') Вити Маттиа Марчицца Риккардо   37'   82' (Паризи Фабьяно (   82') Хаас Николас   46' (Бандинелли Филиппо (   46'   67') Штулац Лео   46' Журковски Шимон   62' (Кутроне Патрик (   62') Хендерсон Лиам Ди Франческо Федерико   62' (Байрами Недим (   62') Пинамонти Андреа
Запасные: Луперто Себастьяно Манкузо Леонардо Исмайли Ардиан Ла Мантия Андреа Аслани Кристьян Уйкани Самир Фьямоцци Риккардо
Муссо Хуан Толой Рафаэл   39' (Фройлер Ремо (   39'   69') Демирал Мерих Паломино Хосе   80' Дзаппакоста Давиде   90' (Пеццелла Джузеппе (   90') Де Рон Мартен Коопмейнерс Теун   68' (Ловато Маттео (   68') Меле Йоаким Пашалич Марио Иличич Йосип   68' (Малиновский Руслан (   68') Муриэль Луис   46' (Сапата Дуван (   46')
Запасные: Миранчук Алексей Спортьелло Марко Скальвини Джорджио Пикколи Роберто Росси Франческо
17 октября. Стадион "Карло Кастеллани" (Эмполи).
Протокол игры  
Дженоа 2:2 Сассуоло
    17' Скамачча Джанлука (0:1)
    20' Скамачча Джанлука (0:2)
(1:2) Дестро Маттиа 27'    
(2:2) Васкес Хоан 90'    
Сиригу Сальваторе Бираски Давиде   35'   51' (Камбьясо Андреа (   51') Васкес Хоан Кришито Доменико Фарес Мохамед Туре Абдулайе   76' (Бехрами Валон (   76') Бадель Милан   46' (Каллон Яя (   46') Ровелла Николо Сабелли Стефано   32' (Экубан Калеб (   32') Пандев Горан   76' (Кайседо Фелипе (   76') Дестро Маттиа   72'
Запасные: Шемпер Адриан Стураро Стефано Мазиелло Андреа Гильоне Паоло Мелегони Филиппо Портанова Маноло Маркетти Федерико
Консильи Андреа Тольян Йереми   88' Кирикеш Влад   36' Феррари Джанмарко Рожерио да Силва Лопес Максим Фраттези Давиде   32' Берарди Доменико Джуричич Филип   74' (Кирьякопулос Георгиос (   74') Распадори Джакомо   61' (Харрауи Абдау (   61'   82') Скамачча Джанлука   74' (Дефрель Грегоре (   74')
Запасные: Мюлдюр Мерт Пеголо Джанлука Саталино Джакомо Гольданига Эдоардо Маньянелли Франческо Энрике Матеус Пелузо Федерико
17 октября. Стадион "Луиджи Феррарис".
Протокол игры  
Удинезе 1:1 Болонья
    67' Барроу Муса (0:1)
(1:1) Гомеш Бету 83'    
Сильвестри Марко Бекао Родриго Нюйтинк Брэм Самир Каэтано Стрюгер-Ларсен Йенс   69' (Молина Науэль (   69') Перейра Роберто   23'   38' Уолас Соуза Макенго Жан-Виктор Удоги Дестини   69' (Пуссетто Игнасио (   69') Делофеу Херард   85'   86' (Соппи Брэндон (   86') Гомеш Бету
Запасные: Де Майо Себастьян Самарджич Лазар Карнелос Маттео Яяло Мато Паделли Даниэле Форестьери Фернандо Зеегелаар Марвин Арслан Толгай-Али
Скорупски Лукаш   84' Сумаоро Адама   84' Бинкс Луис   68' (Ольсен Сков Андреас (   68') Теате Артур   68' (Медель Гари (   68') Де Сильвестри Лоренцо Домингес Николас   88' Сванберг Маттиас   49'   56' (Кингсли Майкл (   56' Виньято Эмануэль   73'   82') Хики Аарон   90' Сориано Роберто   90' Барроу Муса Арнаутович Марко
Запасные: Барди Франческо Сансоне Никола Орсолини Риккардо Ван Хойдонк Сидней Дейкс Митчелл М'Байе Ибрахим Сантандер Федерико
17 октября. Стадион "Дачия-Арена" (Удине).

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Болонья Удинезе Дженоа Аталанта Сассуоло
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окончен Кальяри 3:1 Сампдория
окончен Эмполи 1:4 Аталанта
окончен Дженоа 2:2 Сассуоло
окончен Удинезе 1:1 Болонья
Идет 25 минута Наполи 0:0 Торино 1.4 5.2 7.4
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