«Аталанта» разгромно победила без Миранчука, «Дженоа» и «Удинезе» добыли ничьи

В восьмом туре чемпионата Италии сыграны некоторые матчи. Алексей Миранчук вновь остался на скамейке запасных, а его «Аталанта» разгромила в гостях «Эмполи» со счётом 4:1. Дубль оформил Йосип Иличич, к тому же он не забил пенальти.

«Дженоа» отыгрался с 0:2 против «Сассуоло» (2:2), а «Удинезе», проведя больше тайма вдесятером, не уступил «Болонье» (1:1).