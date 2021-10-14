Защитника «Мальмё» и сборной Боснии и Герцеговины Анела Ахмедходжича связывают с вероятным получением работы в Бергамо.

Футболист, не так давно отличившийся в рамках квалификации к чемпионату мира голом в воротах сборной Украины, может стать одноклубником Алексея Миранчука. О намерениях «богини» приобрести 22-летнего боснийца сообщило издание Tuttosport.

Примечательно, что «Аталанта» ранее уже пыталась согласовать сделку по Ахмедходжичу, но договориться со шведами руководству клуба тогда не удалось.

На сегодняшний день трансферная стоимость оборонца «Мальмё» оценивается в 6 миллионов евро.