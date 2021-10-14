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Чемпионат Италии. Серия А

Ахмедходжич попал в сферу интересов «Аталанты» слухи

14 Октября 2021 • 10:58 Комментировать
Эмполи
...
Аталанта
4.70 4.30 1.65
17.10 16:00

Защитника «Мальмё» и сборной Боснии и Герцеговины Анела Ахмедходжича связывают с вероятным получением работы в Бергамо.

Футболист, не так давно отличившийся в рамках квалификации к чемпионату мира голом в воротах сборной Украины, может стать одноклубником Алексея Миранчука. О намерениях «богини» приобрести 22-летнего боснийца сообщило издание Tuttosport.

Примечательно, что «Аталанта» ранее уже пыталась согласовать сделку по Ахмедходжичу, но договориться со шведами руководству клуба тогда не удалось.

На сегодняшний день трансферная стоимость оборонца «Мальмё» оценивается в 6 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Мальмё Анел Ахмедходжич трансферы футбола - зима 2022
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