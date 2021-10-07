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Чемпионат Италии. Серия А

Первый тренер Миранчука: «Серия А – не его лига»

07 Октября 2021 • 09:09 Комментировать
Эмполи
...
Аталанта
4.70 4.30 1.65
17.10 16:00

Александр Воронков, первый тренер полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, советует своему бывшему подопечному сменить не просто команду, а и чемпионат.

«Я всегда говорил, что Серия А – не его лига. Его чемпионат – испанский. В Италии сложно играть в стиле Алексея – ему нужно пространство», - сказал Воронков в общении со Sport24.

Специалист добавил, что не считает сегодняшнюю «Аталанту» топовым клубом, в отличие от «Милана», «Интера», «Ювентуса», «Ромы» и «Наполи». По его мнению, команда Гасперини ближе по своему уровню к «Фиорентине».

Ранее в Италии сообщили, что Миранчук может сменить клуб уже в январе.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Алексей Миранчук
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