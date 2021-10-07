Первый тренер Миранчука: «Серия А – не его лига»

Александр Воронков, первый тренер полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, советует своему бывшему подопечному сменить не просто команду, а и чемпионат.

«Я всегда говорил, что Серия А – не его лига. Его чемпионат – испанский. В Италии сложно играть в стиле Алексея – ему нужно пространство», - сказал Воронков в общении со Sport24.

Специалист добавил, что не считает сегодняшнюю «Аталанту» топовым клубом, в отличие от «Милана», «Интера», «Ювентуса», «Ромы» и «Наполи». По его мнению, команда Гасперини ближе по своему уровню к «Фиорентине».

Ранее в Италии сообщили, что Миранчук может сменить клуб уже в январе.