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Чемпионат Италии. Серия А

Агент Миранчука: «Давайте не будем верить слухам»

06 Октября 2021 • 09:59 Комментировать
Эмполи
...
Аталанта
4.70 4.30 1.65
17.10 16:00

Вадим Шпинёв, представляющий деловые интересы футболиста Алексея Миранчука, отреагировал на информацию о вероятном уходе россиянина из «Аталанты» зимой.

Так, авторитетное издание Calciomercato на своих страницах опубликовало сведения о возможном уходе Алексея Миранчука из команды Джан Пьеро Гасперини уже в период зимнего трансферного окна.

«Не комментирую слухи. Мало ли, где и что пишут. Давайте не будем верить слухам», - сказал Вадим Шпинёв в разговоре с изданием Sport24.

В текущем сезоне Миранчук провёл пока только 5 матчей в составе «богини», наиграв суммарно лишь 155 минут.

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Аталанта Алексей Миранчук трансферы футбола - зима 2022
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