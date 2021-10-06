Агент Миранчука: «Давайте не будем верить слухам»

Вадим Шпинёв, представляющий деловые интересы футболиста Алексея Миранчука, отреагировал на информацию о вероятном уходе россиянина из «Аталанты» зимой.

Так, авторитетное издание Calciomercato на своих страницах опубликовало сведения о возможном уходе Алексея Миранчука из команды Джан Пьеро Гасперини уже в период зимнего трансферного окна.

«Не комментирую слухи. Мало ли, где и что пишут. Давайте не будем верить слухам», - сказал Вадим Шпинёв в разговоре с изданием Sport24.

В текущем сезоне Миранчук провёл пока только 5 матчей в составе «богини», наиграв суммарно лишь 155 минут.