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Чемпионат Италии. Серия А

​Президент «Аталанты»: «Работать с Гасперини непросто»

13 Октября 2021 • 15:47 Комментировать
Эмполи
...
Аталанта
4.70 4.30 1.65
17.10 16:00

Президент «Аталанты» Антонио Перкасси рассказал о работе с Джаном Пьеро Гасперини. Тренер бергамасков известен своим сложным характером.

«Каково это – работать с Гасперини? Это непросто. Но к настоящему времени мы приняли его и, прежде всего, поняли. После игр мы позволяем ему выпустить пар, зная, что на следующий день он намного спокойнее. Его контракт рассчитан ещё на три года, так что с нашей стороны никаких проблем нет», - слова Перкасси приводит Football Italia.

После семи сыгранных туров чемпионата Италии «Аталанта» занимает восьмое место в турнирной таблице с 11 очками в кармане.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Джан Пьеро Гасперини Антонио Перкасси
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