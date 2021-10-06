Сёмин не уверен, что Миранчуку стоит уходить из «Аталанты»

Бывший наставник «Локомотива» и «Ростова» Юрий Сёмин поделился мнением относительно будущего полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

В прессе активно обсуждается тема дальнейших карьерные перспектив 25-летнего российского легионера «чёрно-синих» на фоне информации итальянских СМИ о его возможном уходе из клуба в январе.

«Лёша знает ситуацию лучше, чем я. Стоит ли уходить? А кто ему гарантирует место в другом клубе? У меня нет понимания, почему Миранчук не так часто играет», - сказал российский тренер в общении со «Спорт-экспрессом».

Юрий Сёмин добавил, что у его экс-подопечного не было в Бергамо шанса проявить себя.

В текущем сезоне Алексей Миранчук провёл на поле суммарно 155 минут в пяти играх и отличился одним ассистом.