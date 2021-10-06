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Чемпионат Италии. Серия А

Сёмин не уверен, что Миранчуку стоит уходить из «Аталанты»

06 Октября 2021 • 11:07 Комментировать (1)
Эмполи
...
Аталанта
4.70 4.30 1.65
17.10 16:00

Бывший наставник «Локомотива» и «Ростова» Юрий Сёмин поделился мнением относительно будущего полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

В прессе активно обсуждается тема дальнейших карьерные перспектив 25-летнего российского легионера «чёрно-синих» на фоне информации итальянских СМИ о его возможном уходе из клуба в январе.

«Лёша знает ситуацию лучше, чем я. Стоит ли уходить? А кто ему гарантирует место в другом клубе? У меня нет понимания, почему Миранчук не так часто играет», - сказал российский тренер в общении со «Спорт-экспрессом».

Юрий Сёмин добавил, что у его экс-подопечного не было в Бергамо шанса проявить себя.

В текущем сезоне Алексей Миранчук провёл на поле суммарно 155 минут в пяти играх и отличился одним ассистом.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Юрий Сёмин Алексей Миранчук
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Марченко Максим
06 Октября 2021 в 11:25
100% прав Сёмин. Гасперини намеренно законсервировал Миранчука ,уже 4 матча его не выпускает ,даёт понять ему ,что в его услугах не нуждаются. Не пошло к сожалению .Для футболиста важна постоянная практика ,в Аталанте ему этого не светит .Миранчуку надо попытать счастья в др. клубе, только в эвропейском не в коем случаи нельзя возращатся в РПЛ ,бо деградирует.))
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