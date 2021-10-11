У Миранчука осталось два варианта: один из них - «Зенит»

На этой неделе появилась информация, что «Аталанта» уже зимой может расстаться с Алексеем Миранчуком. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о ситуации российского полузащитника.

На дворе октябрь, а статистика Алексея Миранчука в текущем сезоне довольно скудная. Полузащитник «Аталанты» принял участие лишь в 5 поединках, проведя на поле в сумме менее 160 минут. То есть в расчёте на минуты у Миранчука меньше двух полных матчей. За это время он отметился одной голевой передачей в матче Лиги чемпионов против «Вильярреала», и, будем честны, в том эпизоде хавбек не отдавал пас, а просто так неудачно отрабатывал мяч, что тот отскочил к партнёру. В последних четырёх поединках (3 в Серии А и 1 в Лиге чемпионов) Миранчук на поле не выходил. Неудивительно, что на этом фоне пошли разговоры, что хавбек покинет бергамасков.

Надо признать, что карьера Миранчука в «Аталанте» складывается совсем не так, как он рассчитывал. Когда хавбек переезжал в Бергамо, все ждали, что первый сезон уйдёт на адаптацию, но уже во втором надеялись на прорыв. Однако пока Миранчук играет всё меньше и всё хуже.

Конечно, можно говорить, что «Аталанта» в текущем сезоне стартовала не лучшим образом, и Джанпьеро Гасперини рассчитывает на проверенных футболистов. С другой стороны, в момент кризиса Миранчук и мог бы выйти на лидирующие роли, но этого не происходит.

Откровенно говоря, год наблюдая за Миранчуком в «Аталанте», не скажешь, что хавбек готов рвать жилы за шанс играть в Италии. Россиянин выходит на поле, старается, это бесспорно. Однако в его действиях не заметно сверхусилий. Не видно, что он готов в каждом матче рыть носом землю.

Кажется, Миранчук не смог психологически перестроиться. Игра в России заложила мысль, что можно играть эпизодами – забить гол, отдать передачу и, если не отбывать номер в оставшееся время, то уж точно не усердствовать. А ещё результативный балл должен быть автоматическим билетом в стартовый состав.

Гасперини же требует от Миранчука, как и от всех футболистов, биться каждую секунду, несмотря ни на что. Забил гол или отдал передачу – хорошо, теперь надо помочь команде забить еще и не пропустить в свои ворота. И это задача каждого футболиста, несмотря на заслуги в конкретном поединке или, тем более, в предыдущем. Мы же это видим и по сборной России, где полузащитник может провести один матч ярко, а потом раствориться.

Скорее всего, Миранчук психологически не готов к конкуренции. Мы это видели ещё в сборной Черчесова, когда он сидел под Головиным. Когда тренер давал ему время, не было заметно, что Миранчук за этот шанс готов рвать. Полузащитник привык играть на таланте, которым обладает. Этого хватило, чтобы стать основным футболистом и любимцем в «Локомотиве», и там он был в основе всегда.

Видимо, Миранчуку нужен именно клуб, где на него будут рассчитывать независимо ни от чего. Вариантов в этом смысле немного. Миранчук может остаться в Европе, но уйти в клуб совсем другого уровня. Например, уйти в аренду в какой-нибудь «Дженоа» и бороться за выживание. Это может стать трамплином. Возможно, Миранчук получит уверенность и заиграет потом. Другой вариант – это возвращение в Россию, где с учётом лимита он вновь будет в основе. Исходя из стоимости футболиста, самым реальным вариантом будет «Зенит».

Андрей Центров