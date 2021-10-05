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Чемпионат Италии. Серия А

Итальянская пресса: Алексей Миранчук может сменить клубную прописку уже зимой слухи

05 Октября 2021 • 23:33 Комментировать
Эмполи
...
Аталанта
4.70 4.30 1.65
17.10 16:00

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук за год так и не смог закрепиться в составе итальянской команды, из-за чего может сменить клубную прописку уже в зимнее трансферное окно.

Такой информацией поделилось местное издание Calciomercato, ссылаясь на отсутствие игровой практики россиянина при наставнике Джан Пьеро Гасперини. Стоит напомнить, что в текущем сезоне Миранчук лишь дважды попадал в стартовый состав, но так ни разу и не провел на поле более 60 минут.

Пока неизвестно, какая команда заинтересована в услугах лидера сборной России, но «Аталанта» намерена выручить за игрока не менее 15 миллионов евро, которые она заплатила «Локомотиву» прошлым летом.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Алексей Миранчук
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