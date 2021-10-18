Миранчук в пятый раз подряд оказался в запасе «Аталанты»

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук уже ровно месяц как не выходит на поле в официальных матчах за команду из Бергамо.

В восьмом туре Серии А «чёрно-синие» приехали в гости к «Эмполи», переиграв своего визави 4:1. Несмотря на комфортный перевес в счёте, Джан Пьеро Гасперини отказался выпускать на поле Алексея Миранчука, для которого эта игра стала уже пятой подряд, проведенной на скамье резервистов.

В последний раз 26-летний россиянин появлялся на поле ещё в поединке 4-го тура итальянского первенства против «Салернитаны» (1:0). Тогда он провёл на поле один тайм. Это случилось ровно месяц назад – 18 сентября.

В нынешнем сезоне у Алексея Миранчука в активе один ассист в пяти сыгранных матчах за «Аталанту».