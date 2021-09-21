«Интер» готов отпустить Алексиса Санчеса зимой бесплатно

Нападающий «Интера» Алексис Санчес близок к тому, чтобы покинуть нынешний клуб, передаёт Corriere dello Sport. По данным источника, руководство миланцев готово бесплатно отпустить футболиста в январе.

Сообщается, что в «Интере» недовольны постоянными травмами футболиста. Также в клубе хотят разгрузить зарплатную ведомость, а чилиец получает семь миллионов евро в год, что тоже не устраивает миланцев.

Напомним, что Санчес стал игроком «Интера» в 2020 году, перейдя из «Манчестер Юнайтед» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне он принял участие всего в одном матче, проведя на поле 23 минуты.