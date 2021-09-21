Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 246 Комментарии
Серия А

Итальянский журналист назвал причины, из-за которых Кокорин летом остался в «Фиорентине»

21 Сентября 2021 • 21:17 Комментировать (1)
Фиорентина
1:2
Интер Милан
3.80 3.80 2.00
2-й тайм

Оказывается, слухи касательно возможного ухода Александра Кокорина из «Фиорентины» прошедшим летом появились не на ровном месте. Итальянский журналист Анджело Джорджетти подтвердил, что клуб действительно пытался избавиться от россиянина.

По словам Джорджетти, есть две причины, из-за которых нападающий остался в команде. Журналист издания La Nazione сообщил, что в сегодняшних условиях очень тяжело продать игрока с российским паспортом, у которого прописаны хорошие условия контракта. Второй аспект, как считает корреспондент, проблема с поисками футболистов, которые бы согласились с ролью сменщика Душана Влаховича.

Отметим, что за последние полгода Кокорин провел лишь 30 минут за «Фиорентину» в официальных матчах. Также форвард не попал в стартовый состав «фиалок» на игру с «Интером», которая начнется уже сегодня в 21:45 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Александр Кокорин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Болонья 2:2 Дженоа
Идет 83 минута Фиорентина 1:2 Интер Милан 4.3 4.1 1.77
Идет 88 минута Аталанта 2:1 Сассуоло 1.51 5 5.6
22.09  19:30 Специя ... Ювентус 7 5.2 1.42
22.09  19:30 Салернитана ... Верона 4.2 3.85 1.85
22.09  21:45 Кальяри ... Эмполи 2.24 3.6 3.15
22.09  21:45 Милан ... Венеция 1.28 6.2 10
Все матчи
Новости
Сегодня, 21 Сентября
22:28 · Италия. Серия А
Аллегри: «Матч со «Специей» будет игрой за 6 очков в борьбе за выживание»
21:28 · Италия. Серия А
«Дженоа» дважды отбирала победу у «Болоньи»
21:25 · Италия. Серия А
«Аталанта» - «Сассуоло»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1
21:23 · Италия. Серия А
«Фиорентина» - «Интер» Милан: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 2
21:17 · Италия. Серия А
Итальянский журналист назвал причины, из-за которых Кокорин летом остался в «Фиорентине» 1
21:06 · Италия. Серия А
Миранчук не попал в стартовый состав «Аталанты» на матч с «Сассуоло» 1
20:49 · Италия. Серия А
Гуллит: «Милану» ещё рано бороться за Скудетто»
19:54 · Италия. Серия А
​Жиру не сыграет против «Венеции»
18:19 · Италия. Серия А
​Апелляция на дисквалификацию Сарри отклонена
17:49 · Италия. Серия А
​В Испании рассказали о подробностях ухода Роналду из «Ювентуса» слухи
16:43 · Италия. Серия А
​«Я тоже человек»: Аллегри объяснил свою вспышку гнева после игры с «Миланом» 1
15:40 · Италия. Серия А
​Аллегри опроверг наличие проблем в коллективе 1
13:03 · Италия. Серия А
Влахович объяснил решение остаться в «Фиорентине»
11:50 · Италия. Серия А
Конте взял отпуск и не ведёт переговоры с клубами
11:33 · Италия. Серия А
Спинаццола: «Я вернусь через 75 дней»
Все новости
Рекомендуем