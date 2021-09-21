Итальянский журналист назвал причины, из-за которых Кокорин летом остался в «Фиорентине»

Оказывается, слухи касательно возможного ухода Александра Кокорина из «Фиорентины» прошедшим летом появились не на ровном месте. Итальянский журналист Анджело Джорджетти подтвердил, что клуб действительно пытался избавиться от россиянина.

По словам Джорджетти, есть две причины, из-за которых нападающий остался в команде. Журналист издания La Nazione сообщил, что в сегодняшних условиях очень тяжело продать игрока с российским паспортом, у которого прописаны хорошие условия контракта. Второй аспект, как считает корреспондент, проблема с поисками футболистов, которые бы согласились с ролью сменщика Душана Влаховича.

Отметим, что за последние полгода Кокорин провел лишь 30 минут за «Фиорентину» в официальных матчах. Также форвард не попал в стартовый состав «фиалок» на игру с «Интером», которая начнется уже сегодня в 21:45 по московскому времени.