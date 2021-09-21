«Аталанта» одолела «Сассуоло», «Фиорентина» с Кокориным проиграла «Интеру»

В пятом туре Серии А «Аталанта» принимала «Сассуоло», которое неудачно начало сезон. Тем не менее, команде Джана Пьеро Гасперини пришлось помучаться ради победы (2:1). Робин Госенс и Давиде Дзаппакоста забили у фаворита и Доменико Берарди у соперника. Алексей Миранчук провел всю игру на скамейке запасных.
«Фиорентина» до конца билась с «Интером» и выиграла первый тайм благодаря точному удару Риккардо Соттила. Чемпионы начали забивать после перерыва. Маттео Дармиан, Эдин Джеко и Иван Перишич добыли победу - 3:1. Россиянин Александр Кокорин вышел на поле на 84-й минуте.
Протокол игры
|(1:0) Госенс Робин 3'
|(2:0) Дзаппакоста Давиде 37'
|44' Берарди Доменико (2:1)
Муссо Хуан • Толой Рафаэл • Демирал Мерих • Джимсити Берат • Дзаппакоста Давиде 69' ( Меле Йоаким ( 69') • Коопмейнерс Теун • Де Рон Мартен • Госенс Робин 69' ( Пеццелла Джузеппе ( 69' ) • 74'Малиновский Руслан 61' 63' ( Иличич Йосип ( 63') • Пессина Маттео 84' ( Пашалич Марио ( 84') • Сапата Дуван 84' ( Пикколи Роберто ( 84')
Запасные: Миранчук Алексей • Спортьелло Марко • Скальвини Джорджио • Паломино Хосе • Ловато Маттео • Фройлер Ремо • Росси Франческо
Консильи Андреа • Мюлдюр Мерт • Айхан Кан • Феррари Джанмарко • 25'Кирьякопулос Георгиос • Маньянелли Франческо 60' ( Распадори Джакомо ( 60') • Фраттези Давиде 82' ( Лопес Максим ( 82' ) • 90'Берарди Доменико • Траоре Хамед 67' ( Джуричич Филип ( 67') • Бога Жереми 60' ( Харрауи Абдау ( 60') • Дефрель Грегоре 82' ( Скамачча Джанлука ( 82')
Запасные: Пеголо Джанлука • Кирикеш Влад • Тольян Йереми • Гольданига Эдоардо • Матеус Энрике • Пелузо Федерико • Рожерио да Силва
21 сентября. Стадион "Гевисс Стэдиум".
Протокол игры
|(1:0) Соттил Рикардо 23'
|52' Дармиан Маттео (1:1)
|55' Джеко Эдин (1:2)
|87' Перишич Иван (1:3)
Дронговски Бартломей • Бенасси Марко 66' ( Одриосола Альваро ( 66') • Миленкович Никола • Настасич Матия • Бираги Кристиано • Бонавентура Джакомо 84' ( Кокорин Александр ( 84') • Торрейра Лукас 66' ( Амрабат Софьян ( 66') • Дункан Альфред 84' ( Кальехон Хосе ( 84') • Соттил Рикардо 74' ( Сапонара Риккардо ( 74') • Влахович Душан • Гонсалес Николас 79' 79'
Запасные: Росати Антонио • Роша Игор II • Мартинес Лукас II • Бьянко Алессандро • Терраччиано Пьетро • Терзич Алекса • Мале Юссеф
Ханданович Самир • Шкриньяр Милан • 18'Де Врей Стефан • Бастони Алессандро • Дармиан Маттео 63' 66' ( Дюмфрис Дензел ( 66') • Барелла Николо 70' ( Санчес Алексис ( 70') • Брозович Марсело • Чалханоглу Хакан 83' 84' ( Гальярдини Роберто ( 84') • Перишич Иван • Джеко Эдин 70' ( Весино Матиас ( 70') • Мартинес Лаутаро 84' ( Димарко Федерико ( 84')
Запасные: Кордац Алекс • Сатриано Мартин • Д'Амброзио Данило • Раноккия Андреа • Раду Йонуц • Коларов Александар
21 сентября. Стадион "Артемио Франки" (Флоренция).