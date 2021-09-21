«Аталанта» одолела «Сассуоло», «Фиорентина» с Кокориным проиграла «Интеру»

В пятом туре Серии А «Аталанта» принимала «Сассуоло», которое неудачно начало сезон. Тем не менее, команде Джана Пьеро Гасперини пришлось помучаться ради победы (2:1). Робин Госенс и Давиде Дзаппакоста забили у фаворита и Доменико Берарди у соперника. Алексей Миранчук провел всю игру на скамейке запасных.

«Фиорентина» до конца билась с «Интером» и выиграла первый тайм благодаря точному удару Риккардо Соттила. Чемпионы начали забивать после перерыва. Маттео Дармиан, Эдин Джеко и Иван Перишич добыли победу - 3:1. Россиянин Александр Кокорин вышел на поле на 84-й минуте.