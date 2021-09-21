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Серия А

«Аталанта» одолела «Сассуоло», «Фиорентина» с Кокориным проиграла «Интеру»

21 Сентября 2021 • 23:42 Комментировать
Фиорентина
1:3
Интер Милан
окончен

В пятом туре Серии А «Аталанта» принимала «Сассуоло», которое неудачно начало сезон. Тем не менее, команде Джана Пьеро Гасперини пришлось помучаться ради победы (2:1). Робин Госенс и Давиде Дзаппакоста  забили у фаворита и Доменико Берарди у соперника. Алексей Миранчук провел всю игру на скамейке запасных.

«Фиорентина» до конца билась с «Интером» и выиграла первый тайм благодаря точному удару Риккардо Соттила. Чемпионы начали забивать после перерыва. Маттео Дармиан, Эдин Джеко и Иван Перишич добыли победу - 3:1. Россиянин Александр Кокорин вышел на поле на 84-й минуте.

Протокол игры  
Аталанта 2:1 Сассуоло
(1:0) Госенс Робин 3'    
(2:0) Дзаппакоста Давиде 37'    
    44' Берарди Доменико (2:1)
Муссо Хуан Толой Рафаэл Демирал Мерих Джимсити Берат Дзаппакоста Давиде   69' (Меле Йоаким (   69') Коопмейнерс Теун Де Рон Мартен Госенс Робин   69' (Пеццелла Джузеппе (   69'   74') Малиновский Руслан   61'   63' (Иличич Йосип (   63') Пессина Маттео   84' (Пашалич Марио (   84') Сапата Дуван   84' (Пикколи Роберто (   84')
Запасные: Миранчук Алексей Спортьелло Марко Скальвини Джорджио Паломино Хосе Ловато Маттео Фройлер Ремо Росси Франческо
Консильи Андреа Мюлдюр Мерт Айхан Кан Феррари Джанмарко   25' Кирьякопулос Георгиос Маньянелли Франческо   60' (Распадори Джакомо (   60') Фраттези Давиде   82' (Лопес Максим (   82'   90') Берарди Доменико Траоре Хамед   67' (Джуричич Филип (   67') Бога Жереми   60' (Харрауи Абдау (   60') Дефрель Грегоре   82' (Скамачча Джанлука (   82')
Запасные: Пеголо Джанлука Кирикеш Влад Тольян Йереми Гольданига Эдоардо Матеус Энрике Пелузо Федерико Рожерио да Силва
21 сентября. Стадион "Гевисс Стэдиум".

 

Протокол игры  
Фиорентина 1:3 Интер Милан
(1:0) Соттил Рикардо 23'    
    52' Дармиан Маттео (1:1)
    55' Джеко Эдин (1:2)
    87' Перишич Иван (1:3)
Дронговски Бартломей Бенасси Марко   66' (Одриосола Альваро (   66') Миленкович Никола Настасич Матия Бираги Кристиано Бонавентура Джакомо   84' (Кокорин Александр (   84') Торрейра Лукас   66' (Амрабат Софьян (   66') Дункан Альфред   84' (Кальехон Хосе (   84') Соттил Рикардо   74' (Сапонара Риккардо (   74') Влахович Душан Гонсалес Николас   79'   79'
Запасные: Росати Антонио Роша Игор II Мартинес Лукас II Бьянко Алессандро Терраччиано Пьетро Терзич Алекса Мале Юссеф
Ханданович Самир Шкриньяр Милан   18' Де Врей Стефан Бастони Алессандро Дармиан Маттео   63'   66' (Дюмфрис Дензел (   66') Барелла Николо   70' (Санчес Алексис (   70') Брозович Марсело Чалханоглу Хакан   83'   84' (Гальярдини Роберто (   84') Перишич Иван Джеко Эдин   70' (Весино Матиас (   70') Мартинес Лаутаро   84' (Димарко Федерико (   84')
Запасные: Кордац Алекс Сатриано Мартин Д'Амброзио Данило Раноккия Андреа Раду Йонуц Коларов Александар
21 сентября. Стадион "Артемио Франки" (Флоренция).

 

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Интер Милан Аталанта Фиорентина Александр Кокорин Сассуоло
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окончен Болонья 2:2 Дженоа
окончен Фиорентина 1:3 Интер Милан
окончен Аталанта 2:1 Сассуоло
22.09  19:30 Специя ... Ювентус 7 5.2 1.42
22.09  19:30 Салернитана ... Верона 4.2 3.85 1.85
22.09  21:45 Кальяри ... Эмполи 2.24 3.6 3.15
22.09  21:45 Милан ... Венеция 1.28 6.2 10
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