Президент «Фиорентины»: «Интер» и «Ювентус» не соблюдают правила»

Рокко Коммиссо рассказал, сколько денег он вложил в «Фиорентину» за время своего президентства.

«На приобретение клуба у меня ушло 170 миллионов евро. Ещё 80 я потратил на покрытие убытков, возникших после прошлых собственников. И ещё около 87 миллионов пошло на строительство стадиона.

Я восхищаюсь Лотито, Де Лаурентисом и Перкасси, они проделали выдающуюся работу. Всем троим удалось купить свои клубы за небольшие деньги. Надеюсь, мы выйдем на тот же уровень, что и «Лацио», «Наполи» и «Аталанта».

От нас требуют соответствия индексу ликвидности каждые полгода. Тогда как «Ювентус» и «Интер» не соблюдают правила», - приводит слова Коммиссо Football Italia.