«Интер» одержал юбилейную победу в Серии А

Накануне состоялся поединок чемпионата Италии, в котором «Фиорентина» на своем поле принимала миланский «Интер». Поединок завершился волевой победой гостей со счетом 3:1.

Согласно сведениям в твиттер-аккаунте OptaPaolo, эта «виктория» стала для «нерадзурри» юбилейной в Серии А. «Интер» отпраздновал 1500-ю победу в национальном чемпионате.

Стоит отметить, что первую победу миланский коллектив одержал в далеком 1929 году.

После пяти туров чемпионата Италии «Интер» набрал 13 баллов и захватил лидерство в турнирной таблице. Следующий поединок миланцы проведут у себя дома с «Аталантой».