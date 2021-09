Во вторник, 21 сентября, состоялся поединок пятого тура чемпионата Италии – «Фиорентина» на своем поле принимала миланский «Интер». Встреча завершилась победой гостей со счетом 3:1.

После окончания матча возле стадиона произошла массовая драка фанатов. В ней приняли участие десятки болельщиков с обеих сторон.

Стоит отметить, что вчерашняя победа стала для «нерадзурри» юбилейной в Серии А.

По итогам пяти туров «Интер» набрал 13 баллов и лидирует в турнирной таблице чемпионата Италии, а «Фиорентина» с девятью очками располагается на шестой позиции.

Clashes between fans outside the Stadio Franchi after #Fiorentina 1-3 #FCIM #FiorentinaInter #SerieA #SerieATIM pic.twitter.com/dqc0PBTjVe