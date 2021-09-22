​Фанаты «Интера» и «Фиорентины», участвовавшие в массовой драке, не смогут ходить на футбол 10 лет

Фанаты «Интера» и «Фиорентины» во вторник устроили массовую драку. Сообщалось, что драка произошла после матча команд, но теперь появилась новая информация – фанаты дрались перед игрой.

После произошедшего полиция задержала группу фанатов «Интера» и обнаружила в их автомобилях железные и деревянные биты. 13 из 18 задержанных человек уже были идентифицированы – им должны запретить ходить на стадионы в Италии на 10 лет, пишет Football Italia.

Полиция продолжает расследование, рассчитывая выявить как можно больше лиц, которые причастны к драке, для привлечения их к ответственности.