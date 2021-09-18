Новичок «Интера» Корреа признался, почему отказал «Эвертону» и «Арсеналу»

Прошедшим летом «Интер» приобрел у «Лацио» Хоакина Корреа, сумев выиграть конкуренцию у ряда европейских клубов. Сам игрок рассказал, почему в конечном итоге выбрал именно миланскую команду.

«Да, со мной действительно выходили на связь представители других клубов. Я лично отказал «Эвертону» и «Арсеналу». Всё потому, что с самого детства мечтал выступать в футболке «Интера». Ни о какой финансовой составляющей речи не идет, тем более, в Милане я воссоединился с Симоне Индзаги, с которым у нас сложились хорошие взаимоотношения в «Лацио», - приводит слова аргентинского форварда Football Italia.

Отметим, что Корреа уже успел отметиться двумя голами за свою новую команду, но пока так и не сумел заслужить место в основном составе, уступая Эдину Джеко и Лаутаро Мартинесу.