Влахович заявил, что готов составить конкуренцию Холанну

Нападающий «Фиорентины» Душан Влахович прокомментировал сравнение с представителем дортмундской «Боруссии» Эрлингом Холланом. Серб считает, что мало в чем уступает одному из самых желаемых форвардов мира на данный момент.

«Возможно, у Холанна есть небольшое преимущество в стартовой скорости, но во всех остальных аспектах я могу навязать ему конкуренцию», - приводит слова футболиста издание DAZN.

Добавим, что в текущем сезоне Бундеслиги норвежец уже успел отличиться семью голами в пяти матчах. В то же время, у Влаховича три мяча в четырех играх Серии А. Летом игрок мог сменить клубную прописку, но его трансфер в мадридский «Атлетико» сорвался.