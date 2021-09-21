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Бундеслига

Влахович заявил, что готов составить конкуренцию Холанну

21 Сентября 2021 • 00:46 Комментировать
Фиорентина
...
Интер Милан
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Через 20 ч. 45 мин.

Нападающий «Фиорентины» Душан Влахович прокомментировал сравнение с представителем дортмундской «Боруссии» Эрлингом Холланом. Серб считает, что мало в чем уступает одному из самых желаемых форвардов мира на данный момент.

«Возможно, у Холанна есть небольшое преимущество в стартовой скорости, но во всех остальных аспектах я могу навязать ему конкуренцию», - приводит слова футболиста издание DAZN.

Добавим, что в текущем сезоне Бундеслиги норвежец уже успел отличиться семью голами в пяти матчах. В то же время, у Влаховича три мяча в четырех играх Серии А. Летом игрок мог сменить клубную прописку, но его трансфер в мадридский «Атлетико» сорвался.

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Евро-Футбол.Ру,
Душан Влахович Эрлинг Холанн
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