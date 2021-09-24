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Серия А

Итальянский журналист: «Фанаты «Фиорентины» насмехаются над Кокориным»

24 Сентября 2021 • 10:50 Комментировать
Фиорентина
1:3
Интер Милан
окончен

Болельщики «Фиорентины» насмехаются над российским форвардом Александром Кокориным из-за его неудачной игры. Об этом в интервью российским СМИ поведал журналист Россано Доннини.

«Кокорина должны были удалить за грубый фол в игре с «Дженоа». В поединке с миланским «Интером» он вообще ни разу не коснулся мяча. После такой игры фанаты «Фиорентины» насмехаются над Александром и руководством клуба в соцсетях», - приводит слова журналиста «Спорт-экспресс».

В нынешнем сезоне чемпионата Италии 30-летний россиянин провел два матча, в которых получил желтую карточку.

Кокорин перешел во флорентийский клуб из «Спартака» в январе 2021 года. Его контракт с «фиалками» рассчитан до лета 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Александр Кокорин
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