Джеко: «Рад играть вместе с великими чемпионами»

Центрфорвард миланского «Интера» Эдин Джеко пообщался с представителями СМИ после гостевого поединка против «Фиорентины». «Нерадзурри» одержали волевую победу во Флоренции со счетом 3:1.

«Победа одержана в стиле великой команды. Соперник был хорош в первой половине, однако мы перевернули ход игры после перерыва. Мастера всегда найдут контакт друг с другом. Очень рад играть с такими великими чемпионами. Хочу одержать как можно больше побед в этом сезоне», - передает слова боснийца Football-Italia.

Стоит отметить, что вчерашняя победа стала 1500-й для миланского коллектива в чемпионате Италии.